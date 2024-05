Delfi Spordi Instagrami konto on homme Viljandi taipoksija Sigrid Kapaneni käes

21-aastane Kapanen, kelle profikontol on 8 võitu ja 3 kaotust, kohtub MMA kinnastega peetavas taipoksi matšis 24-aastase Suurbritannia võitleja Monique Etienne’iga, kes on alles oma profikarjääri alguses (2 võitu, 1 kaotus).

The League VI võitlusõhtul Tondiraba jäähallis peetakse kokku 15 matši. Kogu üritus on otsepildis jälgitav Delfi Kogupaketi tellijatele. Ürituse ja ülekande algus on kell 18.