Sten Priinitsa esindajad: kuidas dopinguvastase organisatsiooni apsakas võib jätta tippvormis sportlase olümpia ukse taha

Maailma kuulsamate dopinguskandaalide hulka kuuluvad sellised juhtumid nagu Festina jalgrattameeskonna afäär, Lance Armstrongi paljastamine ja muidugi Sotši olümpiamängude fiasko. Kõik need ilmekad juhtumid on tinginud dopinguvastase süsteemi kiire arengu ja täiustamise. Süsteemi tõhustamise eesmärk on iseenesest õilis – puhta spordi tagamine. Kui dopinguvastasel organisatsioonil siiski tekib kahtlus, et sportlase või tema meeskonna käitumine on vastuolus kehtivate reeglitega, siis seda uuritakse ja menetletakse, nii nagu tavaliste süütegude puhul teeb seda prokuratuur. Ükski isik ei ole seejuures menetlusasutuse eksimuste eest kaitstud. Dopinguvastase organisatsiooni viga võib kaasa tuua sportlase karjäärile äärmiselt raskeid ja tagasipööramatuid tagajärgi.

Sel aastal Pariisis toimuvate olümpiamängude alguseni on jäänud veidi vähem kui 3 kuud ning kogu spordimaailm on valmistumas eelolevaks suursündmuseks. Olümpiamängudele pääsemise eelduseks on, et sportlane on oma ala kõige-kõigem ning muidugi see, et sportlasel puuduvad kehtivad rikkumised, mis takistavad tal võistlusest osa võtta. Kui sportlast kahtlustatakse dopinguvastaste reeglite rikkumises, siis alustatakse distsiplinaarmenetlus. Menetlust peab läbi viima korrektselt, kontrollides kahtluse põhjendatust, vaagides tõendeid ja viimaks otsustades, kas sportlane on rikkumise toime pannud või mitte.