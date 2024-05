Jäähoki MMi fännipood šokeeris huvilisi. „See on piinlik!“

Näiteks on Tšehhi poolehoidjad tõsiselt nördinud, et ametlikus fännipoes on väga vähe Tšehhi koondise meeneid, vahendab kohalik väljaanne Blesk. Poe avas Tšehhi jäähokiliidu president Alois Hadamczik päev enne MM-turniiri algust.

Fännipoest ei ole näiteks võimalik osta ametlikke MMi särke, mida Tšehhi koondislased tänavusel turniiril kannavad. Müügil on ainult vanad särgid. Poes on ka sponsorlogodeta mängusärke, kuid need on mõeldud vaid lastele.

„Häbi! See on piinlik!“ kurdavad fännid sotsiaalmeedias.

Lisaks vanadele koondisesärkidele on poes kolm erinevat T-särki, kaks erinevat salli, paar mütsi ja ühte sorti dressipluus. Tšehhi hokiliidu kodulehekülje andmetel peaks aga poest saama kruuse, pehmeid mänguasju, litreid, võtmehoidjaid, vimpleid, kotte, pastakaid ja mida iganes veel.

„Valik on meeleheitele viiv. Tooteid on vähe ja need pole eriti huvitavad,“ kurtsid fännid väljaandele Blesk.

Fännitoodete kesine valik on üllatav, sest potentsiaalseid kliente on nii Prahas kui Ostravas piisavalt. Esmaspäevase seisuga oli mängude keskmine pealtvaatajate arv muljetavaldav 12542.

Kokku on Praha ja Ostrava hokiareenidel käinud juba üle 200 000 inimese. Võrdluseks võib tuua, et mullu, kui MM-turniiri mängiti Tamperes ja Riias, oli keskmine pealtvaatajate arv 6909.