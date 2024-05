Rein Veidemann: ERR omandas jalgpalli EM-finaalturniiri ülekandeõigused soodsatel tingimustel

Rein Veidemann: ERR nõukogus on jalgpalli EM-i ülekandeõiguste omandamist koostöös TV3 ning Eesti Jalgpalliliiduga arutatud ja nõukogule on tehingu sisu teada. Vastaval lepingule TVPlay Baltics, ERR ja Eesti Jalgpalliliidu vahel ning lähtudes UEFA all-litsentsi tingimustest on lepingutingimused rangelt konfidentsiaalsed (strictly confidential). ERR ei saa lepingupoolte ärisaladust avaldada ja seda tuginedes ka kehtivale avaliku teabe seadusele. Lepingusumma on avalik meie audiitoritele. Laiema üldsuse jaoks on spordiülekannetele kulunud summad nähtavad Eesti Rahvusringhäälingu 2024. aasta aastaaruandes, pärast selle kinnitamist nõukogu poolt. Saan kinnitada, et Eesti Rahvusringhääling omandas need õigused soodsatel tingimustel.