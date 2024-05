Uskumatu pettus! Klubi ostis Barcelona eksjalgpalluri, kuid sai hoopis tema kaksikvenna

30-aastane Guinea-Bissaust pärit Edgar Ié esindas kümme aastat tagasi korra ka FC Barcelonat, kuid on sealt edasi mänginud Portugali, Prantsusmaa, Hollandi ja Türgi meistriliigades.

Rumeenia kõrgliigas püsimajäämise eest võitleval kuulsal Dinamo klubil tekkisid Ié suhtes kahtlused juba pärast paari esimest matši. Esimene häirekell lõi helisema, kui selgus, et uus jalgpallur ei valda inglise keelt ja räägib vaid portugali keeles. Arvestades, et Ié`l oli selja taga pikk karjäär erinevates Euroopa liigades, oli see enam kui kahtlane. Lisaks oli ostetud mängija CV`s kirjas, et ta valdab inglise keelt.

Ajalehe Marca teatel kahtlustab klubi jalgpallurit erakordses kelmuses. Nimelt on Dinamo klubi juhtkond kindel, et Edgar Ié saatis nende juurde mängima hoopis oma kaksikvenna Edelino.

Rumeenia ajakirjanik Emanuel Rosu avalikustas, et Ié ei olnud nõus oma juhiluba esitama, kui klubi tahtis tema isikut kontrollida. Hiljem väitis ta, et on juhiloa ära kaotanud.

„See on täiesti ebareaalne. Hakkasin sõpradele helistama ja rääkisin neile uudisest. Te ei suuda uskuda, et see on tõsi!,“ ütles Dinamo endine mängija ja klubi boss Florin Prunea Marca teatel.

Seevastu Rosu intervjueeritud klubi direktor Andrei Nicolescu eeldab, et nendega liitus just Edgar Ié. „Ta tuli meie klubisse suure ja tõsise agentuuri kaudu,“ ütles Nicolescu.

Klubi kaalub asjas selguse saamiseks DNA-testi tegemist.

Bukaresti tippklubi võib tabada veel üks halb üllatus, sest kui nad kasutasid Edgar Ié asemel hoopis Edelinot, on nad rikkunud Rumeenia meistriliiga reegleid. See võib kaasa tuua karistuse, mis jätaks nad ilma viie mänguga kogutud kaheksast punktist. Uus mängumees on jõudnud nende eest kaasa teha just viies kohtumises.

Edelino pole nii hea tasemega jalgpallur kui tema kakikvend. Pealegi mängib ta erinevalt Edgarist keskkaitse asemel poolkaitses. Edelino on küll kuulsa Lissaboni Sportingu akadeemia kasvandik, kuid on esindanud vaid Portugali madalamate liigade meeskondi.