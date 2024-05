Markus Mölder andis nimekale vastasele lahingu, ent kaotas

Kvalifikatsiooni esimestes ringides Iraani tennisisti Amirhosein Kepadkho (ATP 2301.) 6:2, 6:3 ja venelase Dmitri Vassiljevi (ATP 1417.) 6:3, 6:4 alistanud Mölder läks põhiturniirile pääseja otsustavas mängus vastamisi Venemaa lipu all mängiva Teimuraz Gabašviliga (ATP 1452.)

Tegu on äärmiselt nimeka vastasega, kes parimal päeval on hoidnud ATP edetabelis 43. kohta. Eriti säravad tulemused on Gabašvilil ette näidata saviliivalt, kui 2010. ja 2015. aasta Prantsusmaa lahtistel murdis ta end koguni neljandasse ringi ehk 16 parema sekka.