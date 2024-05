Antibeebipille tarbinud 19-aastane Rootsi jalgpallur sai šokeeriva diagnoosi

Haiglas tehtud kopsupiltide põhjal selgus, et noorel jalgpalluril olid mõlemas rinnakelmes vereklombid. Tal diagnoositi kopsuemboolia, mis on noorte seas harvaesinev haigus. „See kõlas jõhkralt. Olin tol hetkel šokis,“ rääkis Bromsjö-Tunmats kodumaa meediale.

Rootsi jalgpallur tunnistas, et saadud diagnoos oli tema jaoks suur üllatus. „Ma olin mures, et mu kehaga võib midagi tõsist viga olla. Kuid olin šokis, kui sain teada, et olukord on väga halb. Ma ei osanud midagi sellist oodata,“ jätkas jalgpallur.