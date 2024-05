KUULA | Värskelt olümpiale pääsenud Rammo ja Puusta avavad purjespordi tagamaid

Rammo, kellele Pariisi suvemängud tähistavad juba järjestikuselt neljandat olümpiat, avab, et temale on kõige sobivam sõita Laser-klassis, ent olenemata konkreetsest jahiklassist tulevad üldiselt purjespordiga tipptasemel tegelemisel kasuks teatavad eeldused. „Purjespordis on olulised nii pikkuse ja kaalu teemad kui ka iseendaga pingeolukorras hakkama saamine ehk mentaalne pool. Pikkust on ilmselt keeruline muuta, aga kaalu ja vaimse poolega saab väga edukalt ise tööd teha,“ räägib Rammo.