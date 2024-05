Otepää võõrustab maailma parimad kahevõistlejaid 7.-9. veebruarini

Järgmisel hooajal tervitab Tehvandi Spordikeskus Otepääl kahevõistlejaid veebruari alguses. Plaanide kohaselt on ees ootamas kolm eriilmelist võistluspäeva, kus esimesel päeval võistlevad sportlased mass-stardi võistlusel, teisel individuaalses Gundersenis ning kolmandal päeval eelmisel aastal kasutusele võetud kompakt võistlusel.

Kõigil võistluspäevadel on starti oodata maailma parimaid kahevõistlejaid. Nende seas ka Eesti parimat kahevõistlejat Kristjan Ilvest, kes möödunud talvel näitas kodustes tingimustes võimast minekut! Tegu on Lõuna-Eesti talvise suursündmusega tervele perele, mis pakub kõigile huvilistele sportlikku meelelahutust ja põnevat võistlusprogrammi. Pealtvaatajad saavad oma lemmikutele kaasa elada nii murdmaaraja ääres kui ka hüppemäe jalamil.

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuhi Rauno Loidi sõnul on taas suur rõõm korraldada kahevõistluse MK-etappi talvepealinnas: „Rahvusvaheline Suusaliit on märganud Otepääl toimuva kahevõistluse etapi korraldust ja meie meeskonna head tööd. Ka seekord saame spordipeo maha pidada veebruaris, mis on talispordi sündmuste korraldamisel kõige tihedam ning raskemini kättesaadavam aeg rahvusvahelisteks võistlusteks.“