Kas Tottenham kingib linnarivaalile meistritiitli? Guardiola: mõtteviis on lihtne – kui me ei võida, siis ei võida me ka Premier League’i

Enne teisipäeva õhtut on Premier League´i liider Londoni Arsenal, kes on 37 mänguga teeninud 86 punkti. Mängu vähem pidanud Manchester City jääb neist maha ühe punktiga. Pep Guardiola hoolealused peavad edasilükkunud 34. vooru mängu teisipäeval, kui võõral väljakul minnakse vastamisi Tottenham Hotspuriga.

City on Inglismaa kõrgliigas võitnud järjepanu juba seitse kohtumist. Kui kolm järjestikust Inglismaa meistritiitlit võitnud meeskond on edukas ka viimases kahes mängus, tullakse ka tänavu Premier League’i tšempioniks.

Võib kahtlemata väita, et teisipäeva õhtul on kõik Arsenali fännid Tottenhami poolehoidjad. Spursi toetajad on aga kahes leeris: ühed soovivad oma klubi võitu, et hoida elus unistust Meistrite liigast, teised kaotust, et linnarivaal Arsenal meistriks ei tuleks.

Tottenhami peatreener Ange Postecoglou ei mõista taolist mõttekäiku, kuid kinnitas, et tema meeskond läheb kahtlemata teisipäevast kohtumist võitma. „Ma mõistan rivaalitsemist, kuna olen viimasel paaril aastal saanud osa Glasgow Celticu ja Rangersi omast. Kuid ma pole kunagi aru saanud sellest, kui keegi soovib, et tema meeskond kaotaks. See pole sport. See ei ole see, mis mulle jalgpalli juures meeldib,“ sõnas Spursi loots.

Manchester City loots Pep Guardiola tõdes, et teisipäeval läheb mänguks elu ja surma peale. „Mõtteviis on lihtne – kui me ei võida, siis ei võida me ka Premier League’i,“ sõnas Guardiola. „See on ilmselge. Meil ​​on vaid üks võimalus: mäng võita. Me tulime siia selle eesmärgiga.“

Tottenhami ja Manchester City vaheline kohtumine algab Eesti aja järgi kl 22. Hooaja viimases voorus, mis peetakse pühapäeval, kohtub City kodus West Hamiga ja Arsenal võõrustab Evertoni.