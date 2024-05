Iisraeli klubi lõi Paide eksründaja „häbistamise“ pärast meeskonnast minema

Nüüd teatas aga Iisraeli portaal Sports5, et Tel Avivi klubi on Gambia jalgpalluriga lepingu lõpetanud.

Ei saa välistada võimalust, et Tambedou võis Iisraeli ja Palestiina konfliktis toetust avaldada Palestiinale ning see saigi jalgpallurile saatuslikuks. Gambias on enam kui 92% rahvastikust moslemid.