Bundesligasse pääsenud Karol Mets: loomulikult läks tähistamine pikale!

St. Pauli läks pühapäeval Osanbrucki vastu väljakule teadmises, et vähemalt viigipunkt kindlustab meeskonnale koha Saksamaa kõrgeimas seltskonnas, kus viimati mängiti hooajal 2010/11. Täismaja publiku ees ei jäetud midagi juhuse hooleks ning juba seitsmendal minutil mindi kohtumist Oladapo Afolayani tabamusest 1:0 juhtima. Teisel poolajal lõi Afolayan mängu teise ja Marce Hartel lisas omaltpoolt kolmanda ning kuigi Osanbruck sai lisaminutitel kirja auvärava, siis St.Pauli võitu see ei vääratanud.

„Loomulikult läks tähistamine pikale, aga seda peab ka oskama teha!“ võttis Mets vastu Delfi poolsed õnnitlused. „See on suur saavutus, mida tuleb kahtlemata võimsalt tähistada. Seda me ka tegime. Täna saab öelda, et tegu on mu jalgpallikarjääri tipphetkega“