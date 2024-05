Mainekas ralliportaal andis Tänakule kõrge hinde: see oli Oti jaoks suur edasiminek

Clark kirjutas eestlase etteaste kohta: „Tänakul oli sel nädalavahetusel suur edasiminek, mitte ainult tema soorituses, vaid ka käitumises. Ta tundus olevat vastutulelikum, ta tundus olevat ligipääsetavam, ta tundus autost väljudes õnnelikum. Kas see väljendus ka tema esituses? Ma arvan, et jah.“

„Tal on endiselt probleeme i20 N Rally1-ga, eriti seadistuste osas. Masin ei käitu nii, nagu ta tahaks, kuid ta õpib sellega toime tulema, nagu tema meeskonnakaaslane Thierry Neuville on teinud peaaegu kogu oma Hyundai karjääri. Neuville on meister probleemidega võitlemises, ignoreerides ettearvamatuid asju tegevat autot,mis vaevleb kord ülejuhitavuse ja siis alajuhitavuse käes. Seda peab tegema ka Tänak. Ta mõistab, et Hyundai ei saa homologeerimisprobleemide tõttu i20 muuta tema sõidustiilile sobivaks autoks,“ kirjutas Clark.