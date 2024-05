Norra profitiim tuleb Tour of Estonia velotuurile

Esimene etapp toimub Tallinn-Tartu trassil (192,6 km) ning ratturid lõpetavad Tartus Lossi tänava tõusul. Teine etapp toimub Tartus linna ringidel (164,8 km), kus ratturid võtavad nii Vanemuise kui ka Lossi tänava tõusu 16 korda.

Võistluste direktor Indrek Kelk on positiivselt meelestatud, et Norra profitiim Uno-X Mobility tuleb Tour of Estoniale.

„See on suur kompliment korraldusmeeskonnale ja näitab ürituse kvaliteeti. Näiteks on tiim saanud teist aastat järjest kutse mainekale Tour de France’ile ja see juba räägib iseenda eest,“ nendib ta.

Uno X-Mobility tiimi nimekirjas on näiteks eelmisel aastal Tartu Grand Prix etapi ja ühtlasi Tour of Estonia võitnud Rasmus Bøgh Wallin.

Starti tuleb ka Eesti koondis, kelle ridades mitmekordsed Tour of Estonia võitjad Karl Patrick Lauk ja Gert Jõeäär. Samuti on stardijoonele tulemas 2022. aastal Tartu Grand Prix etapi võitnud ning samal aastal tuuril teise koha saanud Norman Vahtra.

„Usun, et mõlemad etapid tulevad põnevad. Viimased aastad on näidanud, et Tallinn-Tartu etapi kirss tordil ehk Lossi tänava tõus segab kaarte päris korralikult. Samuti on Tartu etapp oma 16 linnaringiga ratturitele paras katsumus ning seda tasub kindlasti vaatama tulla,“ nendib peakorraldaja Kelk.

Lisaks Tour of Estoniale stardib 25. mail naiste ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia (104,2 km). Pühapäeval, 26. mail, saavad kõik rattahuvilised osaleda 43. Tartu Rattarallil.

