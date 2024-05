Rahvusmeeskond lendas Bulgaariasse 14 mehega, viimasena liitus Renee Teppan

Nädalavahetusel Soome vastu peetud mängude kohta sõnas juhendaja järgmist: „Pilt oli päris hea, tooksin eraldi välja kaks asja. Kahe mängu vahepeal kokkuleptud asjad toimisid teises kohtumises juba märksa paremini, ja teiseks – kui mängid 7000 inimest mahutavas hallis, aga tribüünil on viis inimest, siis saadab edu seda, kes suudab sisemiselt leida suurema motivatsiooni ja võitluslikkuse. Eriti tuli see välja teisel päeval, kui meie energia ja häälestus olid head. Positiivne oli ka see, et saime mitu tasavägist geimi lõppu mängida.“

Maailmaliigaks valmistuva Bulgaaria vastu saab Rikberg veel mitmeid asju proovida. „Katsetasime Soomes küll mänguajaga palju, aga mingid variandid on veel proovimata. Näiteks, et sidemängijaid poole mängu pealt vahetusest sisse tuua või ründajaid terve mängu platsil hoida ning et üks libero mängib vastuvõtul ja teine kaitses. Saame nüüd need võimalused ka ära proovida. Lisaks peaks Karli Allik ja Marx Aru olema võimelised mängima ja Renee Teppan on samuti olemas. Ka on otsustamise koht, keda diagonaali jätta – kas Timo Lõhmus või Valentin Kordas. Igal juhul on meil meeskonnas nüüd rohkem sügavust ja saame enne Kuldliigat viimased korrektuurid teha,“ lisas peatreener.