Esireket Djokovic sai üllatuskaotuse. „Olukord on murettekitav“

Djokovic tunnistas, et tema mängule jättis kindlasti jälje intsident, kus ta sai autogramme jagades pudeliga vastu pead .

„See on mulle tõesti suurt mõju avaldanud. Pärast seda sain arstiabi ja tundsin ligi tund aega iiveldust ja pearinglust,“ ütles Djokovic.

„Mul oli peavalu, kuid õnneks jäin korralikult magama. Järgmine päev ehk eile oli päris hea, nii et ma arvasin, et kõik on korras,“ lisas ta.