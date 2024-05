Venelasi ajas juba jäähoki MMi avapäev marru

Nimelt näidati Rootsi-USA mängu otseülekande eel televaatajatele, et Rootsi koondis on võitnud 11 maailmameistritiitlit ning neist rohkem kuldmedaleid on saavutanud vaid Kanada (28) ja Tšehhi (12). Tšehhi koondise arvestusse olid lisatud ka Tšehhoslovakkia võidetud meistritiitlid.

Lukin märkis, et tundub, et Venemaa ja Nõukogude hokikoondised on teadlikult ajaloo lehekülgedelt kustutatud. „See on naeruväärne, alaväärtuslik ja rumal,“ kirjutas Lukin.