Janika Lõiv sõitis hoolimata kukkumistest EMil esikaheksasse

„Soojendust tehes oli üsna hea tunne, aga kuna ilm oli väga pöörane, siis kuskil sees oli ikka suur närv, et äkki juhtub midagi. Ja eks juhtus nii mõndagi,“ rääkis Lõiv võistluse järel, vahendab Eesti Jalgratturite Liit. „Stardist sain kenasti minema, aga juba esimesel tõusul oli tunda, et külm poeb sisse. Mul oli palju riideid seljas, aga +2 kraadi oleks nõudnud veel paremat riietust.“

„Rajal juhtus palju. Minu ees kukuti ja palju oli probleeme ratastega,“ jätkas Lõiv. „Lõpuks suutsin ise ka väga korraliku kukkumise teha vahetult enne hüpet ja rockgarden’it, sest sinna ette oli suur lomp tekkinud, kus ratas lihtsalt libises alt ära. Lisaks tegin sõidu jooksul veel teisegi kukkumise. Õnneks jäin ise peaaegu terveks, ainult amordi vist kukkusin nii ära, et pärast see lukku enam ei läinud. Veel jooksis üks hulkuv koer mu ees tehnilisel laskumisel. Arvasin et ta valib B liini, aga otsustas koos minuga A liini minna. Ootasin ta selja taga ning kuidagi saime sealt koos alla.“

„Kaks viimast ringi olid täielik kannatus,“ lisas Lõiv. „Olin läbi külmunud ja ilmselt alajahtunud ning vähe söönud. Seega tulid pisarad silma ja arvasin, et ei jõuagi lõppu. Näppudega enam amordilukku ja dropperi nuppu ei käppinud. Viimasel ringil jooksin kaks tõusu lihtsalt sellepärast, et sooja saada. Hästi kahetised tunded on. Muidugi tahtsin paremat kohta sõita ja rada tundus mulle sobilik olevat. Samas need tingimused olid väga äärmuslikud ning olen lihtsalt õnnelik, et alla ei andnud.“