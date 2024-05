DELFI VIDEO | „Suudlevate tudengite“ purskkaev on tänavuse Rally Estonia poodiumi osa

Teisisõnu, poodium rajatakse tänavu Tartu raekoja ette. „Plaanis on ehitada purskkaev lava sisse selliselt, et kui autod Ülikooli tänavalt poodiumile peale tulevad, mängib see poodiumis keskset rolli. See on ülihea võimalus näidata seda ilusat vaatepilti kogu maailmale. Ärme unusta, et see aasta on Tartu jaoks oluline aasta,“ rääkis Rally Estonia turundusjuht Camilla Themas Tartule kui selleaastasele Euroopa kultuuripealinnale viidates.