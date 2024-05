DELFI VIDEO | Brett Nõmm pingile jäänud leegionärist: ta eksis võistkonna reeglite vastu ja räägime agendiga

Kui eelnevates mängudes alustas Rapla korvi all kaksiktornid Obrad Tomic ja Malik Pope, siis neist teine pühapäeval ei teeninud ühtegi minutit. „Ta eksis võistkonna reeglite vastu, muud siin polegi,“ lausus Nõmm. „Esimesed kaks mängu läksid meil aia taha, võtsime võistkonnasiseselt otsused vastu ja proovisime erinevaid asju. See võib-olla alguses tekitas Cramos segadust, aga jäime läbi seeria nende füüsilisuse ja jõulisusega hätta. See sai maksvusele.“