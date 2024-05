Võitu ei tulnud, küll aga suurim punktisaak. Ott Tänak surus ebamugavuse alla ja pigistas endast viimast

Loomulikult ei saa ühelgi Eesti rallisõbral olla midagi selle vastu, et vaatamata teisele kohale, oli just Ott Tänak Portugali ralli nädalavahetuse kõige edukam kihutaja. Pealegi pole Sebastien Ogier`ga võrdlus peamine – oluline on hoopis see, et Tänakul õnnestus MM-sarja liidrile Thierry Neuville´le kahe punkti võrra lähemale nihkuda.