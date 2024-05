DELFI VIDEO PORTUGALIST | Ott Tänak: kui selle hoo pealt end hästi ei tunne, siis üldjuhul lõpuni ei kesta, aga seekord mängis välja

Rallile tagasi vaadates nentis Tänak, et kahju oli laupäevasest rehvi purunemisest, mis Ogier’le suurema edu kätte andis. „Kahju, et väike rehviasi vahele tuli. Ilma selleta oleks lõpp kindlasti väga huvitavaks läinud ja rohkem punkte oli ka laual,“ sõnas ta. „Arvestades, milline hooaja algus olnud on, siis lõpuks läks positiivselt.“