SEITSE JÄRELDUST | Levadia tegi vähikäiku, Pärnu ajalugu ja kevadine muru mängud koledaks

Premium liiga entusiast võiks rääkida plahvatuslikust kaitsemängu tasemetõusust ja matšide võrdsustumisest, aga tegelikult on põhjus selge. Sellest voorust alates kolisid meeskonnad muruväljakutele, mis pikale veninud talve tõttu pole kuigi heas seisus. Mõnes kohas on seis enam-vähem (Lilleküla) ja mõnes suisa kohutav (Kadriorg), aga ühisosa on sama – pall ei veere kevadisel murul kuigi hästi, mängudes on tempo maas ja rünnak kannatab kõigil meeskondadel. Mõneti on seis totter, sest soojad ilma soodustavad tribüünidele jõudmist, aga publikule pakutakse antijalgpalli. Loodetavasti päike kütab muruväljakud kiiremas korras paremasse seisu.