Kalamehed rikkusid Eesti pikamaajooksja esituse. „Proovisin konkse eemaldada, kuid sellest ei tulnud midagi välja“

Maraton kulges mõnusas ja ladusas taktis kuni Lauttasaari sillani, kus tegelesid oma meelishobiga mitmed kalurid. Õnnetul kombel sai just tolle silla ületamine eestlasele saatuslikuks, kuna ühe kalamehe varustus takerdus tuuleiili tõttu sportlase riiete ja sääremarja külge. Pärast võistlust eemaldasid meditsiinitöötajad Latsepovi küljest neli konksu.

„Ma ei tundnud kohe valu. Proovisin konkse eemaldada, kuid sellest ei tulnud midagi välja. See rikkus mu jooksu, kaotasin sellega umbes minuti. Räimepüük on ka Eestis populaarne, aga ma ei uskunud, et minuga kunagi nii juhtub,“ rääkis Latsepov YLE-le.