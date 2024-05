Käsipallikoondise peatreener Martin Noodla: soovime parimat tulemust, kuid läbi laipade pole mõtet seda teha

„Täna kaotasime ikkagi võideldes. Loomulikult on kahe meeskonna vahe ilmselge, kuid kui oleksime paremini realiseerinud ja tehnilist praaki vähendanud, siis oleks täiesti okei,“ analüüsis Noodla kaotuse järel. „Meile tehti väga hästi selgeks, millised on meie suurimad miinused. Kohe kui tegime väikese eksimuse, siis karistati meid ära. Kõik on vaja väga detailselt korda lihvida. Ehitame seda asja edasi.“