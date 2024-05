Jari-Matti Latvala: uus punktisüsteem võib meid päästa

Pühapäeval on maksimaalselt laual 12 punkti, millest seitse teenib endale päeva kiireim ja viis punktikatse parim. Toyota tiimipealik Latvala on lootusrikas, et kahe hooaja vahel tehtud muudatus punktisüsteemis tuleb neile sel korral kasuks.

„Uus punktisüsteem võib meid päästa. See teeb kõik võimalikuks. Meil oli täna kehv päev, kuid pühapäeval on võimalik punkte tagasi võita,“ sõnas soomlane. „Kuid me ei tohi endale järgmist katkestamist lubada. Kui meil ka pühapäeval kaks autot seisma jäävad, siis pole võimalik vahet vähendada. Reedel või laupäeval võib eksida, aga pühapäeval enam mitte.“

Latvala on lootusrikas, et pühapäeval rallit jätkav Rovanperä suudab võidelda kõrgete kohtade nimel. „Kalle stardipositsioon ei ole parim, kuna teed on vaja palju puhastada. See on suur väljakutse, aga olen kindel, et ta annab endast parima ja paneb kõik mängu. Kui ta pääseb pühapäeval esikolmikusse, oleks see meie jaoks juba suur asi,“ lisas Latvala.