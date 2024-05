OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo ja teravalt alustanud Rapla kohtumise avaveerand päädis viigiliselt

„Kokkuvõttes oleme meeskonnana selles seerias iga mäng 40 minutit väga head tööd teinud nii kaitses kui rünnakul. Meie kaitsetaktika on toiminud ning see on loonud meile lihtsamaid lahendusi rünnakul. Põhiline on, et me jalga gaasipedaalilt maha ei võtaks ehk peame pühapäeval väga keskendunult mängu alustama. Rapla on tubli võistkond, kuigi nad on 0:2 taga, on nad alati üritanud oma agressiivsuse ja võitluslikkusega mängus püsida. Kui me suudame keskendunult mängida, teha neid asju mis kokku lepitud, siis peaksime suutma seeria pühapäeval lõpetada,“ rääkis kohtumise eel Kalevi leegionär Ben Shungu.