PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Ott Tänak oli kiire, aga mitte rahulolev. Sebastien Ogier näitas meistriklassi

Üks asi sai veel kinnitust. Adrien Fourmaux`st on saamas sõidumees. Tänavu stabiilse taseme poolest pika sammu edasi teinud prantslane on tasemel ka Portugalis. Temaga lihtsalt peab arvestama. Vast veel mitte ralli võidu mõttes, aga poodiumi madalamate astmete eest võitluses kindlasti.

Klass, mis püsib igavesena

Ogier. Ega siin polegi suurt midagi ütelda. Selle mehe klass paistab olevat igavene. Kui tal õnnestub pühapäeval võitjana triumfeerida, on see Portugalis rekordiline kuues kord. Laupäeva põhjal on raske leida põhjust, miks see ei peaks õnnestuma. Tõsi, jalutuskäiku pole tal oodata, sest Tänak on ikkagi löögiulatuses.