VIDEO | Läti hokiäss virutas kohtunikule rusikaga näkku. „Arvasin, et mind hoiab kinni Poola mängija.“

„Arvasin, et Poola mängija hoiab mind kinni ja proovisin end vabastada. Kahjuks tabasin kohtunikk, aga mul polnud õrna aimugi, keda või kuhu tabasin. See polnud minust viisakas ja see ei näinud hea välja,“ möönis ta.

„Vabandasin sada korda kohtuniku ees ja tegin seda ka peale kohtumist. Võib-olla peaksin talle õlled saatma, sest siin Tšehhis on head õlut,“ viskas nalja lätlane, kes loodab, et ta ei saa juhtunu eest ka hiljem kohtunikekogult karistada. „Ma ei saa enam midagi teha. Loodetavasti saadakse aru, et see polnud eesmärk. Elame-näeme. See oli õnnetu juhus, aga oleksin pidanud tegutsema teisiti:“