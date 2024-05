DELFI VIDEO | „See on nali!“ Sutt ja Kullamäe said protestimise eest kaks järjestikust tehnilist viga

See ajas omakorda harja punaseks peatreener Gert Kullamäel, kes küsis valjuhäälselt Aare Hallikolt aru. „See on nali! See on nali“ hüüete järel andsid kohtunikud tallegi tehnilise. Antud olukordade järel sopsas Märt Rosenthal kaks vabaviset. Kuigi otsustaval veerandil jõudis Tartu viigini, siis lõpuks keerasid Kullamäe hoolealused matši enda kasuks ja seeria neljas kohtumine toimub esmaspäeval Pärnus.