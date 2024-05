Kas käsipallikoondise veteran Mait Patrail riputab ketsid varna? „Olen 13 aastat Bundesligas mänginud. Arvan, et see on piisav“

Eesti koondis tunnistas laupäeval toimunud MM-valiksarja otsustava ringi kordusmängus Islandi 37:24 paremust ja jäi kahe kohtumise kokkuvõttes saareriigi koondisele alla 47:89. Mõlemas matšis musta tööd rüganud Mait Patrail tõdes, et Kalevi spordihallis saadud soliidsem kaotus suures pildis Reykjavikis osaks saanud häbi maha ei pesnud.

„Kui jah, siis natukene. Vahe on ikkagi päris suur ja lasime sisse palju tehnilist praaki, millest Island teenis kiireid väravaid, eriti teisel poolajal. Sellega ei tohiks rahul olla. Kaitse oli küll veidi aktiivsem ja me ei kaotanud kohe esimest üks-ühte, kuid kokkuvõttes oli see koondiseaken masendav,“ nentis Patrail kaotuse järel.