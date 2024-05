FOTOD | Kuressaare ja Tammeka tegid ilmetu viigi. Miil: võitlesime rohkem tuulega, mitte üksteisega

Kuressaare äär Karl Rudolf Õigus leidis matši järel, et viik oli õiglane tulemus. „Tõsiasi see on, et energia ja ideed said teisel poolajal otsa. Jäime surve alla, jõudu polnud ja peame mõtlema, kuidas seda parandada,“ rääkis Õigus matši järel Soccerneti otseülekandes. „Esimene murumäng võttis jalad täis tervel meeskonnal, mis andis ka oma mõju. Tuleb kohaneda.“