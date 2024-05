VIDEO | Pogačar võitis Girol teist päeva järjest etapi

Sealjuures päev varem võitis sloveen eraldistardi. „Ma täna absoluutselt ei oodanud seda. Kuid meeskond tegi head tööd, saime jooksikud kinni ja Rafa[el Majka] tegi vedamisega suurepärast tööd. Imeline oli siin võita. Kui elasime etapi esimese suure tõusu üle, sai meeskond aru, et võime ka täna esikohta jahtida ja Mikkel [Bjerg] vajus jooksikute seast suure grupi ette tööd tegema. Kui nägin, et mu abimehed on teravad, siis olin enesekindel, et võime siit võidu võtta,“ selgitas ta.