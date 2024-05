Valitsev meister Flora kaotas koduväljakul Vaprusele. Peatreener Hurt: olime kärsitud ja lohakad

„Teadsime, et eelmise sellise mängu pealt tuleb tänane mäng raske,“ rääkis Flora peatreener Norbert Hurt kohtumise järel Soccerneti otseülekandes. „Rõhutasin päris palju meeskonnale, et nad oleksid kahe jalaga maal ja alustaksid hea tempoga. Seda nad ka tegid, saime initsiatiivi enda kätte, aga nägime, et keskelt on väga raske läbi pusida. Kahe poolajal vahel rääkisime, et mängime rohkem läbi äärte ja tõmbame mängu laiali, et nad ei vajuks viiesesse-kuuesesse [kaitseliini]. Alustasime momendiga, aga ühel hetkel muutus mäng kärsituks ja lohakaks, millega lasime vastase mängu. Ja loomulikult rumal kaart, mida ei tohiks juhtda.“