Kylian Mbappé kinnitas, et lahkub PSG-st

„Olen alati öelnud, et tahan teiega rääkida, kui aeg käes. Seega tahan teile kõigile teatada, et see on minu viimane aasta PSG-s. Ma ei pikenda lepingut ja seiklus lõppeb mõne nädala pärast. Ma mängin oma viimase matši Parc des Princes`il pühapäeval,“ sõnas Mbappé.