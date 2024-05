DELFI VIDEO PORTUGALIST | Ott Tänak: kõige suurem võitlus oli meil iseendaga

Üheksa kiiruskatse järel on kolmikjuhtimine Toyota pilootidel - juhib Kalle Rovanperä, kellele järgnevad Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta. Tänak kaotab liidrile vaid 5,4 sekundiga.

„Ei ole üllatus, et see nii tihe on. Homme läheb pigem samamoodi edasi,“ sõnas Tänak päeva lõpus Delfile. „Teisel läbimisel olid olud üllatavalt head. Pidamine natukene paranes, aga tegelikult teed säilisid väga hästi.“