Heateo jooksuga koguti Kevini jaoks üle 14 000 euro

„Kevini ravi on kestnud nüüdseks rohkem kui aasta ja see on andnud imelisi tulemusi. Kui enne ravi oli poisil raskusi isegi voodist tõusmisega, siis nüüd nautis ta Heateo Jooksu melu omal jalal rahva seas ringi kõndides. Suur aitäh kõikidele, kes päikselist ilma nautima tulid ja Kevinit toetasid. Kohtume järgmisel aastal,“ sõnas Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma.