Valitsev meister Prometei loobub Eesti-Läti liigas mängimisest

Prometei on kahel viimasel hooajal kroonitud ühisliigas tšempioniks, kuid sügisel nad enam sarjas kaasa ei löö, teatab Sportcentrs.com.

„Me ei ole saanud Prometei klubilt ametlikku teadet Läti-Eesti liigast lahkumise kohta. Kui see juhtub, arutame olukorda ka avalikult,’’ kommenteeris Läti korvpalliliigade direktor Salvis Metra.

„Hetkel tundub, et tumedad pilved on kogunenud, sest mingid kuulujutud liiguvad ringi, aga ma ei taha neid austusest klubi vastu kuidagi kommenteerida ega arutada. Meie eelmises omavahelises vestluses anti klubi poolt märku, et nad plaanivad mängida ka järgmisel hooajal,“ lisas Metra.