Kristo Tohver selgitas, miks Levadiale juubeliderbis penaltit ei antud. „Jalgpall ei taha kergeid penalteid“

„Kohtunik tegi korrektse otsuse, kui selles olukorras penaltit ei määranud. Vastavalt VAR protokollile oli tegemist olukorraga, kus kohtuniku selge eksimuse korral olnuks videokohtunikul võimalik sekkuda. Ka antud olukorras kontrolliti võimalikku penaltit, aga kuna kohtuniku otsus (mitte määrata penaltit) oli korrektne, siis ei olnud põhjust sekkumiseks. Kõnealune olukord saab pikemalt kajastatud Soccerneti videokohtuniku rubriigis, mis tuleb välja selle nädala jooksul,“ ütles Delfile Eesti jalgpalliliidu kohtunike osakonna juht Hannes Kaasik teisipäeval.

EJL-i avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme täpsustas päev hiljem: „Tegemist on nn. pealelöögi järgse tüüpolukorraga, kus ründajal ei ole enam palli üle kontrolli ehk ta ei saa palliga enam vastaste väravat ohustada. Penalti on sellistel juhtudel oodatud siis, kui järgnev kontakt on kaitsja poolt hoolimatu või enamat, mida antud moment siiski ei olnud. Kordan, et kõnealune olukord saab pikemalt kajastatud Soccerneti videokohtuniku rubriigis, mis tuleb välja selle nädala jooksul.“

Vaata olukorda videos siit! (Felipe Felicio saab tsenderduse, kui kellatablool on 49:45)

Jalgpall ei taha kergeid penalteid ja väravavahil on õigus minna lööki blokeerima. Isegi kui see tal ei õnnestu, siis kerged kontaktid vastasega ei ole tänaste juhtnööride kohaselt ei UEFA-s ega Eestis penaltid. Kristo Tohver

Täna hommikul Soccernet.ee-s „Videokohtuniku“ rubriik ka ilmus. Seal jagab selgitusi kohtunik Kristo Tohver.

„100. derbis võimalikku penaltiolukorda analüüsides alustame reegliteraamatu lahti seletamisega,“ rääkis Tohver. „Kui kohtunik hindab väljakul võimalikku rikkumist kontaktiga olukorras, siis on tal neli võimalikku käiku: 1) kontakt on reeglitepärane ja viga ei ole, 2) kontakt on olnud hooletu, mis tähendab, et tuleb anda viga, aga vastast kollase kaardiga ei karistata, 3) kontakt on olnud vastase suhtes hoolimatu, mis tähendab, et lisaks veale tuleb vastast karistada ka kollase kaardiga, 4) kontakt on olnud ülemäärase jõuga või vastase tervist ohustav, mis tähendab, et lisaks veale tuleb rikkuja platsilt punase kaardiga eemaldada.“