Neli Eesti rekordit püstitanud Gerlyn Mäepea jäi EMil esimesena medalita

Gerlyni kommentaar: „Loomulikult on kahju lõpetada nii hästi alanud võistlust neljandal kohal, see on ilmselt sportlase jaoks kõige kehvem koht. Samas ootan nüüd huviga sügisel toimuvat MM–i, sest käesoleval võistlusel õnnestusin nii kükis kui ka surumises ja mõlemal alal ka varuga. See annab julgust valida MM-il juba suuremad algraskused ning mängida aasta olulisema saavutuse peale- saada MM-il kutse järgmise aasta Maailmamängudele.“