Kotsari jätkamine Baskonias on suure küsimärgi all

Väljaanne kirjutab, et 27-aastase ja 211cm pikkuse Kotsari hooaeg on olnud kõike muud kui kerge: „Eesti tsenter pole suutnud näidata seda arengut, mida talt eelmise eduka debüüthooaja järel oodati.“

Kuigi Kotsar on Euroliigas mänginud rohkem minuteid kui eelmisel aastal, on tema statistika drastiliselt halvenenud. Hooajal 2022/23 kogus Kotsar 316 punkti, tänavu vaid 220. Ka kodustel meistrivõistlustel pole tema esitus paranenud. Kui põhihooaja lõpuni on jäänud kaks mängu, on Kotsar kogunud 115 punkti vähem kui mullu.

Ajaleht märgib, et eestlase jaoks on andnud väga suure tagasilöögi Darius Thompsoni lahkumine. Kotsaril oli Istanbuli Anadolu Efesiga liitunud mängujuhiga rünnakul väga edukas koostöö. Kuigi ka Codi Miller-McIntyre on tipptasemel mängujuht, pole eestlane temaga nii ladusat koostööd leidnud.

Väljaanne lisab, et eestlane on tänavu tundnud enesekindluse puudust nii rünnakul kui kaitses.

„Kotsar on korvi all domineerivate vastastega kokku puutudes kõvasti kannatanud. Eriti Euroliigas, kus valdaval osal Baskonia rivaalidest on korvi all tõelised tipud,“ märgib ajaleht.

Just kaitsemängu puudused on olnud põhjuseks, miks uueks peatreeneriks tõusnud Duško Ivanović pole Kotsarit piisavalt usaldanud. Montenegro treener on eestlasele selgelt eelistanud Matt Costellot.

Kotsaril, nagu ka Sander Raiestel, saab leping Baskoniaga läbi 30. juunil.