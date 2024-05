NBA tippklubi vallandas peatreeneri

„Nagu me 1. mai pressikonverentsil ütlesime, vaatavad meeskonna juhtkond, sealhulgas mina, Josh Bartelstein ja omanik, meie korvpallitegevuse üle, et teha kindlaks, milliseid muudatusi on vaja teha,“ ütles Sunsi korvpallioperatsioonide president ja peadirektor James Jones.

„Pärast hooaja ülevaadet jõudsime järeldusele, et vajame oma meeskonda teistsugust peatreenerit. Hindame Franki rasket tööd ja pühendumust. Me oleme siin, et võita meistritiitlit ja see hooaeg jäi kõvasti alla meie ootustele,“ lisas Jones.