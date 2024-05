RAJU 16 üritusel naaseb ringi alati teravaid elamusi pakkuv 41-aastane Dmitri Ivanov

„Rajul sai see kõik alguse ja Rajuga peab see ka lõppema!“

Dmitri „The Machine“ Ivanov (41) on raske käe ja raske jalaga emotsionaalne võitleja, mis on äärmiselt plahvatusohtlik kombinatsioon. Kinnitust sellele leiab ka tema rekordist - kuuest võidust viis on võetud nokaudiga. Läbi Raju ajaloo on Ivanovi matšid olnud kindlasti oodatuimate hulgas, sest teravate elamuste pakkumisega Tartumaalt pärit võitleja just tagasi ei hoia.

Oma eelmise matši pidas Ivanov 2020. aastal sarjas The League, kus saatis juba esimeses raundis põrandale maineka sarja Bellatori võitleja. Mitmed nägid tolles matšis favoriidina vastast, kuid nii see juba Ivanoviga on - tema vastu panustamine on üks ülimalt riskantne tegevus.

Raju profikaardi ankrumees Maikel Astur (28) pidas oma eelmise matši kahekordse Poola meistri ja brasiilia jiu-jitsu lilla vöö vastu. Astur tõrjus 10 mahaviimiskatset 13-st, kaitses ära kokku kolm minutit ja 49 sekundit kestnud kaks ohtlikku alistusüritust ning oli sunnitud maasvõitluses allasendites hakkama saama kokku minuti ja 40 sekundit.

Astur, kes tutvustas kogu ülejäänud matši vastasele löögikunsti võlu ja valu, võitis matši kohtunike ühehäälse otsusega. Nüüd on asi kindel - rahvusvahelise tasemega kikkpoksijast on saanud vabavõitleja! Võimsa sisenemislooga „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ Tallinna võitleja on karismaatiline rahva lemmik, kes on ühteaegu nii enesekindel showmees kui ka tagasihoidlik tööloom.

Astur on mees, kelle selja taha koondub aina rohkem ja rohkem inimesi, et toetada teda eesmärgi suunas võitlemisel. „Minu siht on jõuda vabavõitluse profispordi tippu!“ on mees öelnud.