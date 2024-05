Kas ERR ja jalgpalliliit käitusid jalgpalli EM-i ülekandeid ostes valesti? „Ära kunagi mine turuplatsil hulluga vaidlema“

TV3 ja ERR teatasid eile, et 51 finaalturniiri kohtumist jõuavad Eesti vaatajateni TV3 Grupi ja ERR-i koostöös ning on vaatajatele vabalt kättesaadavad. Jalgpalli suurvõistluse ülekannete kommerts- ja avalik-õigusliku kanali vahel jaotamine on Eestis esmakordne, kusjuures ERR-i ostutehingut aitas rahastada ka Eesti jalgpalliliit.