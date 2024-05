Uus linnavõim vallandas Tallinna Spordikooli juhataja

Tallinna uus linnavõim otsustas aprillis lõpus esitada linnavolikogule eelnõu Tallinna Spordikooli tegevuse lõpetamise kohta. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) teatas toona linnavalitsuse pressikonverentsil, et Tallinna spordikooli puhul on „avalikku ressurssi kasutatud ebamõistlikult ja kohati ebaseaduslikult“.

Tallinna linnavalitsus leidis ühtlasi, et puudub vajadus korraldada saavutusspordi rahastamist hallatava asutuse kaudu, mõistlik on korraldada saavutusspordi rahastamine ühtses süsteemis teiste spordivaldkonna toetuste andmisega ja anda see ülesanne Tallinna Kultuuri- ja Spordiametile. Otsus spordikooli tegevuse lõpetamisest on arvatud linnavolikogu 16. mai istungi päevakorda.