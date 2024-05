TIPPHETKED | Kalev/Cramo küttis poolfinaalseerias teise sauna, Rapla peatreener eemaldati

Avaveerand kujunes päris ägedaks, sest minut enne perioodi lõppu eemaldati Rapla peatreener Brett Nõmm . Rapla juhendaja oli enne seda otsust tuliselt vestelnud peakohtunik Aare Hallikoga, kes oli just vilistanud Eric Hunterile kolmanda vea.

Esimese kümne minuti järel juhtis Kalev 27:11. Teise veerandi lõpuks kasvas kalevlaste edu 49:27-le ja kolmanda perioodi lõouks juba 80:47-le.

Kalevi resultatiivsematena tõid Manny Suarez 20, Leemet Böckler ja Ben Shungu mõlemad 15 ning Kregor Hermet 14 punkti. Mikk Jurkatamm sai hakkama kolmikduubliga, kui kogus 11 punkti, 10 lauapalli ja 10 korvisöötu. Kalevi poolel sai juba avaveerandil vigastada Severi Kaukiainen, kes kukkus õnnetult selja peale. Hetkel on selgusetu, kui raske see trauma on.