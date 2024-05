Skandaalne tennisekaunitar lõpetas ootamatult karjääri

Kuigi 32-aastane Giorgi pole veel ise karjääri lõpetamist ametlikult välja hõiganud, siis Itaalia tenniseliit andis teada, et tähtmängija riputab reketi varna.

Mullu sattus Giorgi omapärasesse skandaali, sest tema perearsti sõnul osales itaallanna Austraalia lahtistel võltsitud koroonapassi abil. Nimelt väitis Giorgi perearst, et tipptennisist ei saanud kunagi koroonavaktsiini, vaid taotles võltsitud vaktsineerimistunnistust.

„Ma pole seda [võltsitud passi] küsinud. Sain koroonavaktsiini teisest kohast. See pole minu, vaid selle arsti probleem,“ raius Giorgi toona, et on süütu.