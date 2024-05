EELVAADE | Jäähoki MM-i B-alagrupp: Läti ja Saksamaa loodavad taas üllatada, USA ja Rootsi tähtede abil häbi maha pesta

Rootsi

Mis on Rootsi eesmärk? Kuld. Sellal kui soomlased on viimastel hooaegadel sülega hokikuldasid koju tassinud, siis nende läänenaabrid on alates 2019. aastast medalipõuas. Viimastel kolmedel maailmameistrivõistlustel ei jõudnud sinikollased isegi poolfinaali, mistõttu sel kevadel soovitakse teha vigade parandus.

Mis on meeskonna tugevus? NHL-i mängijatest koosnev koosseis. Võrreldes teiste Euroopa riikidega sai Rootsi ookeani tagant kõvasti abiväge ja neil on lausa 17 unistuste liigas mängivat meest. Kaitsesse on võtta üsna kogenud NHL-i mehed nagu Victor Hedman, Rasmus Dahlin, Erik Karlsson ja Jonas Brodin, rünnakule teiste seas Joel Eriksson Ek, Lucas Raymond ja Adrian Kempe ning ka väravasuul peab peatreener Sam Hallam valima kahe ookeani taga stabiilselt minuteid saanud mehe vahel. Rootslaste enda meelest on tegu ilmselgelt nende viimaste aastate kõige kõvema koondisega, mida võib julgelt võrrelda 2017. ja 2018. aastal MM-kulla võitnud tiimidega.

Mis on suurim küsimärk? Kokkumäng.