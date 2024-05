DELFI VIDEO PORTUGALIST | Georg Linnamäe: kõik, mida teha saan on loota, et ebaõnn sellel rallil saab tänavu lõpu

Portugali rallil on WRC 2 arvestuses sõitva Linnamäe eesmärgiks olla oma klassis parim Toyota sõitja. „See on sellele autole esimene kruusaralli ja alles nüüd näeme, kus me tegelikult paikneme. Loodetavasti saame koguda kiiruskatse võite ja parimate tempos püsida.