Tallinna Lauluväljakul toimub Karl-Erik Taukari muusika saatel uudse formaadiga discgolfi superstaaride võistlus

Ajavahemikul 26.-28. juuli Tallinna Lauluväljakul toimuv Euroopa Discgolfi Festival meelitab Eestisse kohale maailma discgolfarite koorekihi. Ürituse ühe peakorraldaja Matthias Vutti sõnutsi ei soovitud rahulduda ainult põhivõistluse korraldamisega, vaid tahetakse pakkuda discgolfimaailmale ka midagi täiesti uut koos meelelahutusliku programmiga. „Oleme näinud, et teistel spordialadel on erinevad tiimivõistlused populaarsust kogumas. Sellest lähtuvalt tekkis mõte panna omavahel sõelmängude formaadis võistlema kaheksa kolmeliikmelist discgolfi-superstaaridest koosnevat tiimi,“ rääkis Vutt.

Delfi turundusosakonna juhi Heili Tederi sõnul on discgolfi populaarsus jätkuvalt tõusuteel ning Delfi on elevil osalemast sündmustel, kus nende lugejad ja jälgijad kaasatud on. „Discgolf on saanud Eestis ja ülemaailmselt väga populaarseks spordialaks tänu oma lihtsale ja ligipääsetavale olemusele. Meil on suur au olla partneriks Euroopa Discgolfi Festivalile, kus saame pakkuda oma lugejatele ja jälgijatele ainulaadset kogemust,“ sõnas Teder.